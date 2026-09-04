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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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С 2028-го перестанут проводить турниры ATP в Акапулько и Лос-Кабос (Punto de Break)

Начиная с сезона-2028 из календаря ATP-тура исчезнут турниры в Акапулько и в Лос-Кабос. Об этом пишет Punto de Break со ссылкой на Ивана Агилара.

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