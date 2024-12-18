Вот никогда такого не было и на тебе, как гром среди ясного неба: В Челябинске во вторник, 17 декабря, задержали бывшего заместителя начальника полиции ГУ МВД по региону Сергея Федерягина.
Вот так выглядит «крыша» цыган из Коркино. ФСБ задержан экс-глава центра «Э»
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
ВВ, как Вы стрелки перевели лихо на цыган. Статья ведь , можно сказать о Колокольцеве, Посмотрите на погоны оборотня - полковник! А этот Центр Э - из структуры ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА МВД. Что это? Кто это? И тут же вой в сети - как разбегается полиция, работать некому, а нас вот скоро мигранты резать будут. Как спланировано!!!! Как уводят от высоких кресел и больших лампас. Может хватит? ВВ, так Вы не понимаете, или работаете здесь на какой-то АППАРАТ?
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3 час.
Владимир Фердман
Полиция служит власти и власть ее воспитывает в своем духе. Уберут одного, а глядь уже троих подготовили. С головы надо начинать а не с хвоста
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1 час.
Игорь Егоров
Все представители силовых структур поступая на службу дают Присягу, служить народу РФ, с этого и надо начинать, но для этого надо ужесточить закон и вернуть смертную казнь и институт длительного трудового перевоспитания, как это делали в Китае. Все механизмы исправления людей давно изобретены, и мешает этому через мерная лояльность руководства страны.
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37 мин.
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