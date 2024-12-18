Вот так выглядит «крыша» цыган из Коркино. ФСБ задержан экс-глава центра «Э»

АС

Анатолий Страшко

ВВ, как Вы стрелки перевели лихо на цыган. Статья ведь , можно сказать о Колокольцеве, Посмотрите на погоны оборотня - полковник! А этот Центр Э - из структуры ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА МВД. Что это? Кто это? И тут же вой в сети - как разбегается полиция, работать некому, а нас вот скоро мигранты резать будут. Как спланировано!!!! Как уводят от высоких кресел и больших лампас. Может хватит? ВВ, так Вы не понимаете, или работаете здесь на какой-то АППАРАТ?