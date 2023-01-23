Слово и дело

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Супруг и сын Чуриковой решили продать элитный дом в Подмосковье

Супруг и сын Чуриковой решили продать элитный дом в Подмосковье

Семья народной артистки СССР Инны Чуриковой выставила на продажу элитный особняк в Подмосковье. Дом достался в наследство супругу и сыну актрисы – Глебу и Ивану Панфиловым.

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