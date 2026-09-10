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ДумаТВ

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Селезнев: самозанятые женщины не должны оставаться без страховой защиты, когда становятся мамами

Селезнев: самозанятые женщины не должны оставаться без страховой защиты, когда становятся мамами

Сегодня самозанятые могут добровольно делать страховые взносы и получать выплаты при болезни или травме, однако страхование беременности, родов и ухода за ребенком до полутора лет не предусмотрено, заявил первый заместитель председателя Комитета ГД по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР), подчеркнув, что необходимо включить эти важные периоды в страховую систему для самозанятых.

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