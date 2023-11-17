Медведев встретится с Джоковичем в полуфинале Итогового турнира, если сегодня обыграет Алькараса

В Турине, где проходит заключительный турнир сезона АТР, сегодня определятся пары 1/2 финала. Российский теннисист Даниил Медведев уже обеспечил себе путевку в плей-офф, но пока неизвестно, с кем он там сыграет – с сербом Новаком Джоковичем или с итальянцем Янником Синнером, вышедшими из другой, Зеленой группы.