Rivian показал новый электрический внедорожник до премьеры

Передняя часть Rivian R2S / © Rivian В ролике можно увидеть только переднюю часть Rivian R2S, однако сразу бросается в глаза, что она выполнена в стилистике предыдущих электромобилей Rivian R1S и R1T — со светодиодной полосой во всю ширину кузова.