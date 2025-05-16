В Орле не смогли открыть кабинет частной психиатрии

В конце 2024 года орловский индивидуальный предприниматель Юлия Васильева попыталась получить лицензию на работу по первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по психиатрии.
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