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В Орле не смогли открыть кабинет частной психиатрии

В Орле не смогли открыть кабинет частной психиатрии

В конце 2024 года орловский индивидуальный предприниматель Юлия Васильева попыталась получить лицензию на работу по первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по психиатрии.

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