«Волго-Балт» готов заплатить за капремонт ворот на Верхне-Свирском шлюзе 456 млн

В Подпорожском районе Ленобласти расположена Верхне-Свирская ГЭС имени С. А. Казарова. Сама станция является объектом культурного наследия России регионального значения, а за состояние шлюзов отвечает ФБУ «Администрация «Волго-Балт».
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