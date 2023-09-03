"Миротворческие" планы Румынии и Польши

лина любимцева Румыны однажды уже оккупировали территории, во время ВОВ. В ГЕНИЧЕСКЕ всю войну свирепствовали. В центре Геническа болтались трупы повешенных членов семей мужчин, кто воевал в Красной Армии. Ветер раскачивал трупы повешенных, замерзшие на морозе (зимой) они ударялись друг о дружку "и тихонечко звенели"... Так рассказывала коренная жительница Геническа, которая жила там во время оккупации... Ей тогда было всего 15 лет... А вешали мирных жителей, в том числе и детей - РУМЫНЫ, ТЕ ЕЩЕ КАРАТЕЛИ и УБИЙЦЫ... Пшеков Бог миловал от этого во время ВОВ, поскольку немцы заняли Польшу военным путем, а если бы немцы договорились с пшеками пройти мирно, то из пшеков вышли бы не менее злобные и свирепые КАРАТЕЛИ, чем эти поганые румыны!!

лина любимцева НЕТ цели занимать иные области Украины кроме тех, что уже заняты.... У нас же СВО - защита Донбасса... И ВСЕ. Это мы тут губы раскатали...