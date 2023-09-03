Планы "миротворческой" операции войск Румынии и Польши предусматривающие в рамках "создания зоны безопасности" оккупацию части территории Западной Украины.
"Миротворческие" планы Румынии и Польши
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лина любимцева
Румыны однажды уже оккупировали территории, во время ВОВ. В ГЕНИЧЕСКЕ всю войну свирепствовали. В центре Геническа болтались трупы повешенных членов семей мужчин, кто воевал в Красной Армии. Ветер раскачивал трупы повешенных, замерзшие на морозе (зимой) они ударялись друг о дружку "и тихонечко звенели"... Так рассказывала коренная жительница Геническа, которая жила там во время оккупации... Ей тогда было всего 15 лет... А вешали мирных жителей, в том числе и детей - РУМЫНЫ, ТЕ ЕЩЕ КАРАТЕЛИ и УБИЙЦЫ... Пшеков Бог миловал от этого во время ВОВ, поскольку немцы заняли Польшу военным путем, а если бы немцы договорились с пшеками пройти мирно, то из пшеков вышли бы не менее злобные и свирепые КАРАТЕЛИ, чем эти поганые румыны!!
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1 час.
лина любимцева
НЕТ цели занимать иные области Украины кроме тех, что уже заняты.... У нас же СВО - защита Донбасса... И ВСЕ. Это мы тут губы раскатали...
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1 час.
лл
лина любимцева
По-хорошему, нам нужно занять всю Одесскую область, вплоть до границ с Приднестровьем, которое моментом войдет в состав России, к ним еще присоединится Гагаузия. А потом и Молдавия. То, что лесбиянка Санду сейчас у власти в Молдавии, это ни о чем. Молдаване умные люди, не в пример украинскому бандэрью, и они в дальнейшем тоже вошли бы в состав России. НО, УВЫ... У наших властей нет таких планов, как у нас. А я бы ОЧЕНЬ ХОТЕЛА, чтобы Одесса была в составе России... Жемчужина у моря....
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1 час.
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