Советник Президента РФ: «Никабы в России должны быть запрещены»

Советник Владимира Путина, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает необходимым ввести запрет на ношение никаба - женского головного убора, закрывающего лицо, с узкой прорезью для глаз (как правило, изготавливается из ткани чёрного цвета).
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