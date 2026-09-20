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Мировое обозрение

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Фидан заявил, что Израиль представляет угрозу для всего мира

Фидан заявил, что Израиль представляет угрозу для всего мира

Глава МИД Турции Хакан Фидан выступил с жесткой оценкой политики Тель-Авива, заявив, что действия Израиля давно переросли рамки регионального конфликта и теперь представляют угрозу для всего мира.

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