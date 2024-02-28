Лёвкин: Стройкомплекс сформировал предложения в своды правил на 2024 год

Специалистами Департамента градостроительной политики города Москвы совместно с ОИВми Стройкомплекса проведена работа по подготовке предложений в федеральные органы для формирования планов и программ разработки фундаментальных и прикладных научных исследований, сводов правил и стандартов в 2024 году.