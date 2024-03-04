2 дня назад 55K прочитали Серия новых попыток «обнуления» наших объектов, осуществленная формированиями государства «У» с использованием крылатых средств «Шторм Шэдоу», стала знаковым событием последних дней, отражающим новый уровень напряженности для граждан нашей страны.
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