Стало известно, какие стадионы в Казахстане могут принять матчи сборной России и российских клубов

Как стало известно Sport24, Центральный стадион в Алматы и стадион имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте являются основными кандидатами на проведение домашних матчей сборной России и российских клубов на нейтральной территории в случае их возвращения в международные соревнования.