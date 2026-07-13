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Стало известно, какие стадионы в Казахстане могут принять матчи сборной России и российских клубов

Как стало известно Sport24, Центральный стадион в Алматы и стадион имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте являются основными кандидатами на проведение домашних матчей сборной России и российских клубов на нейтральной территории в случае их возвращения в международные соревнования.

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