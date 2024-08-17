РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Федор Родников
    Если зверьки грызут себе подобных,то пусть их...на здоровье.😉Дело возбудили по...
  • Сергей Семенов
    Я понимаю что автор не при чём, но как достали эти безграмотные. Посёлок МАрково, а не МаркОва. Название произошло не...Женщина пострадал...
  • Дмитрий Гурин
    На месте просто повесить по "Техасскому" стилю. Это когда не ломают позвонки под весом сбрасываемого тела а просто и ...Во Франции высмея...

В Гонконге панда родила двойню, став самой возрастной мамой своего вида

В Гонконге панда родила двойню, став самой возрастной мамой своего вида

Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency В Гонконгском зоопарке Ocean Park большая панда Ин-Ин накануне своего 19-летия (что сопоставимо с человеческим возрастом в 57 лет) родила двойню, впервые став мамой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх