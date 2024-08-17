В Гонконге панда родила двойню, став самой возрастной мамой своего вида

Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency В Гонконгском зоопарке Ocean Park большая панда Ин-Ин накануне своего 19-летия (что сопоставимо с человеческим возрастом в 57 лет) родила двойню, впервые став мамой.
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