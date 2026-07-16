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До +42 градусов: в Алматы будут охлаждать улицы водой

До +42 градусов: в Алматы будут охлаждать улицы водой

В Алматы в период аномальной жары усилят полив улиц и организуют аэрацию воздуха. Дополнительные меры будут действовать с 16 по 20 июля, когда, по прогнозу синоптиков, температура местами поднимется до +42 градусов.

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