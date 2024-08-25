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Российские учёные разработали 3D-печать сердечно-сосудистых стентов

Российские учёные разработали 3D-печать сердечно-сосудистых стентов

Как сообщает пресс-служба Пермского национального исследовательского политехнического университета, его специалисты разработали технологию проектирования и 3D-печати персонализированных коронарных стентов из биоразлагаемых полимерных материалов.

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