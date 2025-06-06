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Решение задачи К1 Вариант 07 Диевский В.А. Малышева ИА

Решение задачи К1 Вариант 07 Диевский В.А. Малышева ИА

Решение задачи К1 Вариант 07 Диевский В.А. Малышева ИАТермех Диевский В.А. задача Кинематика 1 (К1) на тему «Кинематика точки»:В соответствии с заданными уравнениями движения (варианты 1 – 30) определить траекторию движения точки.

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