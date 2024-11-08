Арт-субботник пройдет в Иркутске 9 ноября

9 ноября иркутян приглашают принять участие в арт-субботнике «Чистая осень в Кузьмихинском лесу». Начало в 11:00 на территории между микрорайонами Юбилейный и Зеленый берег, сообщили в администрации города.
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