Биофармацевтическая индустрия Китая создает глобальную инновационную экосистему

В рамках стратегии «Здоровый Китай 2030» отечественная биофармацевтическая индустрия постепенно переходит от роли «последователя инноваций» к статусу «источника инноваций», а все больше китайских компаний выходят на мировую арену, заявил топ-менеджер немецкой компании Bayer AG.