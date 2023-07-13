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Эксперты: российские предприятия обречены перейти на решения "интернета вещей" в ближайшие годы

Эксперты: российские предприятия обречены перейти на решения "интернета вещей" в ближайшие годы

Цифровизация промышленных предприятий и внедрение "интернета вещей" (IoT) обсуждались на "ИННОПРОМЕ" в Екатеринбурге на дискуссии, организованной "Российской газетой".

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