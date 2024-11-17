Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Жога - это раз. Дальше будет интереснее: Смотрите, кто в резерве

Жога - это раз. Дальше будет интереснее: Смотрите, кто в резерве

Чиновниками становятся люди, за которых не стыдно, и Артём Жога - это раз. Врио губернатора одного из регионов назначена женщина, "живущая за двоих", - это два.

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