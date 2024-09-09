Ректор Державинского стал одним из спикеров Восточного экономического форума

В последний день Восточного экономического форума прошла панельная дискуссия "Семья – залог экономического укрепления страны", в которой приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, проректоры вузов по социальной политике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии