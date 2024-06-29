Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинцы не горят желанием идти добровольцами в подразделения смертников Буданова

Украинцы не горят желанием идти добровольцами в подразделения смертников Буданова

Мобилизоваться придётся всем украинцам вне зависимости от желания, поскольку нет другого. Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил боевик подразделения «Арата» ГУР МО Украины Тарас Елейко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Это ж надо, какой &quot;голос Нэньки&quot; нашли: боевика из воинства Араты [Горбатого] (насколько помню по Стругацким, откуда имечко и выплыло). Он уверен чо &quot;московиты их обманут&quot;, чудо хохлобуйское! 20 лет они сами обманывают весь мир и нас в том числе и считают это за норму: что-то вроде &quot;казацькой хитрости&quot;. И ещё кого-то боятся! И, кстати, те, кто у них горели идти воевать уже за два с полтиной года давно сгорели в пламени этой чужой для них войны: столько лет жили и никто их не захватывал и не пытался, и мысли такой ни у кого не было: а тут вдруг всем укрокуренем убоялись того. Да ещё и целую толпу евроидиотов в том убедили. Прямо, не война а зомби-апокалипсис какой-то: лезут и лезут, не взирая на потери. И чем им сильнее достаётся, тем больше вопят о том, как им и дальше хочется лезть. Дети пропаганды, блин.
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14 час.
Eduard
Правильно,пусть&quot;Слуги народа&quot; идут на фронт!
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13 час.

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