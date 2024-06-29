Украинцы не горят желанием идти добровольцами в подразделения смертников Буданова

Дмитрий Боев

Это ж надо, какой "голос Нэньки" нашли: боевика из воинства Араты [Горбатого] (насколько помню по Стругацким, откуда имечко и выплыло). Он уверен чо "московиты их обманут", чудо хохлобуйское! 20 лет они сами обманывают весь мир и нас в том числе и считают это за норму: что-то вроде "казацькой хитрости". И ещё кого-то боятся! И, кстати, те, кто у них горели идти воевать уже за два с полтиной года давно сгорели в пламени этой чужой для них войны: столько лет жили и никто их не захватывал и не пытался, и мысли такой ни у кого не было: а тут вдруг всем укрокуренем убоялись того. Да ещё и целую толпу евроидиотов в том убедили. Прямо, не война а зомби-апокалипсис какой-то: лезут и лезут, не взирая на потери. И чем им сильнее достаётся, тем больше вопят о том, как им и дальше хочется лезть. Дети пропаганды, блин.