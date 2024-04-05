Глава Оренбургского района призвал жителей к самостоятельной эвакуации

Глава Оренбургского района Василий Шмарин призвал жителей эвакуироваться самостоятельно, не дожидаясь спасательных служб: переезжать к родным и знакомым или обращаться в администрацию населенного пункта для получения места в пункте временного размещения.
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