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Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров

Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров

МИНСК, 29 мая - РИА Новости. Белоруссия опубликовала полный перечень украинских товаров, попавших под режим индивидуального лицензирования, это, в том числе, кондитерские изделия из сахара, шоколад, туалетная бумага, обои, кирпич и ряд других.

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