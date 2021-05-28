Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров

МИНСК, 29 мая - РИА Новости. Белоруссия опубликовала полный перечень украинских товаров, попавших под режим индивидуального лицензирования, это, в том числе, кондитерские изделия из сахара, шоколад, туалетная бумага, обои, кирпич и ряд других.