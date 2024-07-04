ЦБ может поднять ключевую ставку до 17-18%

Следующее заседание, где будет рассматриваться этот вопрос, состоится 26 июля Совет директоров Центрального банка Российской Федерации, вероятно, будет рассматривать на своем июльском заседании варианты повышения ключевой ставки на 1-2 процентных пункта, до 17-18% годовых.
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