В мировом суде Перми признал вину незаконно охотившийся на лося браконьер

В Кудымкарском судебном районе Пермского края мировой судья вынес решение по делу жителя Юрлинского муниципального округа, обвиняемого в незаконной охоте, в результате которой был нанесен крупный ущерб лесным ресурсам.
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