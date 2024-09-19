"Путин в курсе": Как гибель "Гудвина" и "Эрнеста" изменит ситуацию на фронте

В минувшую пятницу ТГ-пространство взорвалось новостью о том, что под Украинском погибли два спеца по БПЛА – Дмитрий Лысаковский и Сергей Грицай, более известные под позывными "Гудвин" и "Эрнест".
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