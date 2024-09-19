"Путин в курсе": Как гибель "Гудвина" и "Эрнеста" изменит ситуацию на фронте

Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Комментарии
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L
Leonid
...бардак остаётся...
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1 час.
С
Странник
Как можно направить в штурмовики людей, если из батальон не был на первой линии?
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1 час.
ГД
Галина Дубровская
Потому что это не война , а СВО, и прихлебатели со всех сторон и волонтёров в том числе миллионщиков, они то таких денег никогда не видели , ?!
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1 час.

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