"Путин в курсе": Как гибель "Гудвина" и "Эрнеста" изменит ситуацию на фронте

Как можно направить в штурмовики людей, если из батальон не был на первой линии?

ГД

Галина Дубровская

Потому что это не война , а СВО, и прихлебатели со всех сторон и волонтёров в том числе миллионщиков, они то таких денег никогда не видели , ?!