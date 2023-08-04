Наш потерянный мир

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В Мелитополе военная полиция обезвредила более 400 взрывных устройств

В Мелитополе военная полиция обезвредила более 400 взрывных устройств

Военнослужащие военной комендатуры Запорожской области обезвредили более 400 взрывных устройств в Мелитополе, они продолжают обеспечивать правопорядок и безопасность жителей города.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Мы все рады за жителей Мелитополя, но опасность была и остаётся, на мой взгляд жизнь одного ребёнка дороже жизни 10 хохломордых убийц, которые закладывают взрывчатку в мирном городе. Пока не будет введена смертная казнь зп подобные деяния это не прекратится и будут погибать мирные люди.  Ну не понимают  укропы предупреждений и добрых слов, значит их ка собак бешеных надо уничтожать. Извините за резкость, ну наболело!
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16 час.
VG
Vasily Golov
Донецкий уголь в 3 раза дороже Кузбасского.За ним идет дорогой металл. И так по цепочке.При жаре при полной амуниции работают саперы.Хохломорды закладывали взрывчатки и ни один житель не видел.Мелитополь не так был занят.Народ жил и ходил по улицам,но не обращали внимания на закладки своих ридных солдат.
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16 час.
Irina Maloy
Усталость уже от безграмотности... РОзыскные собаки, а не рАзыскные, проверочное слово рОзыск, а не разыскивать.
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1 час.

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