В Мелитополе военная полиция обезвредила более 400 взрывных устройств

Гарибян Сусанна

Мы все рады за жителей Мелитополя, но опасность была и остаётся, на мой взгляд жизнь одного ребёнка дороже жизни 10 хохломордых убийц, которые закладывают взрывчатку в мирном городе. Пока не будет введена смертная казнь зп подобные деяния это не прекратится и будут погибать мирные люди. Ну не понимают укропы предупреждений и добрых слов, значит их ка собак бешеных надо уничтожать. Извините за резкость, ну наболело!