Клишас с иронией высказался о реакции Байдена на стрельбу на митинге Трампа

Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, посвященное стрельбе на митинге бывшего американского лидера Дональда Трампа.
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