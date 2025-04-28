Инициативу России заключить перемирие в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проигнорирует киевский режим, заявил член комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Александр Шпаковский, 28 апреля сообщает РИА Новости.
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