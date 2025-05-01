Шоу-бизнес: Увел жену своего учителя, а после бросил ее ради молодой костюмерши: Почему дочь Георгия Вицина одобряла его жизнь на 2 семьи

Георгия Вицина запомнили, как искреннего и скромного человека, отдавшего всего себя сцене. Юрий Никулин и Евгений Моргунов открыто говорили, что считают коллегу намного талантливее себя, но даже в такие моменты Вицин не зазнавался.
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