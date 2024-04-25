Занимательная анимация раскрыла тайны строительства Карлова моста в Праге, которому более 600 лет

Многие ли из нас задумываются при пересечении мостов о том, кто и когда придумал эти грандиозные инженерные объекты, сотни лет соединяющие берега рек или глубоких каньонов? Чтобы восполнить этот пробел и наглядно показать, как это делалось, например, в Средние века, была создана познавательная 3D-анимация, раскрывающая все премудрости строительства Карлова моста в Праге.