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Занимательная анимация раскрыла тайны строительства Карлова моста в Праге, которому более 600 лет

Занимательная анимация раскрыла тайны строительства Карлова моста в Праге, которому более 600 лет

Многие ли из нас задумываются при пересечении мостов о том, кто и когда придумал эти грандиозные инженерные объекты, сотни лет соединяющие берега рек или глубоких каньонов? Чтобы восполнить этот пробел и наглядно показать, как это делалось, например, в Средние века, была создана познавательная 3D-анимация, раскрывающая все премудрости строительства Карлова моста в Праге.

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