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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью про «Золотой мяч»: «Просто за ЛЧ или ЧМ нельзя вручать, или дайте Луису Энрике, де ла Фуэнте. Но лучший игрок мира – тот, по кому мы скучаем, как я по Марадоне, Роналдо, Месси, Зидану»

Главный тренер « Реала »  Жозе Моуринью высказался о том, каким футболистам нужно вручать «Золотой мяч».

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