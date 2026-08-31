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Царьград

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Владислав Гриб рекомендовал выбор между одним и личными букетами

Владислав Гриб рекомендовал выбор между одним и личными букетами

Владислав Гриб, замсекретаря Общественной палаты РФ, выразил мнение о добровольности участия в акции "Дети вместо цветов".

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