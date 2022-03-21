"Очень жёсткое указание — всех мужчин кастрировать. Потому что это тараканы, а не люди" Эфир на канале "Украина 24", Геннадий Друзенко, руководитель проекта "мобильный госпиталь", рассказывает о том, что ждёт раненных военнопленных в его ведомстве.