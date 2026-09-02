Раскрыты имена новых участников четвертого сезона шоу «Титаны»

Их вы точно не ожидали увидеть. фото: Телеграм-канал Михаила ЛитвинаИзданию «Газета.ру» удалось узнать, что в новом сезоне, который покажут по ТВ только 20 сентября 2026 года, будет участвовать одна из самых известных медийных пар.