Трамп: внешняя помощь Украине достигла почти $300 млрд

Он не сообщил, на чём основана его оценка Кандидат на пост президента Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News оценил общий объём внешней помощи Украине почти в 300 миллиардов долларов.
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