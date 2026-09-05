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RT Russia

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Шара Буллет заявил, что подерётся осенью в UFC и сможет забрать чемпионский пояс

Шара Буллет заявил, что подерётся осенью в UFC и сможет забрать чемпионский пояс

Российский боец Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, высказался о следующем поединке. «Мой поединок в UFC? Вы скоро узнаете, будет большая новость! Бойцы в UFC избегают моей ударки и уходят в борьбу.

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