Poco C95 Pro оценили в 220 долларов: 7500 мАч, 45 Вт, 120 Гц и 50 Мп

Очередной бюджетник Xiaomi получит HyperOS 3 на базе Android 16 из коробки Ещё не представленный официально смартфон Poco C95 Pro засветился сразу в нескольких видеороликах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым