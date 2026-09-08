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Poco C95 Pro оценили в 220 долларов: 7500 мАч, 45 Вт, 120 Гц и 50 Мп

Poco C95 Pro оценили в 220 долларов: 7500 мАч, 45 Вт, 120 Гц и 50 Мп

Очередной бюджетник Xiaomi получит HyperOS 3 на базе Android 16 из коробки Ещё не представленный официально смартфон Poco C95 Pro засветился сразу в нескольких видеороликах.

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