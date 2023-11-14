Разработчиков игр могут обязать открывать представительства в России

Правительство перешло к предметному обсуждению инициативы по «приземлению» х онлайн-игр в России, пишет «Ъ» со ссылкой на источники, посетившие закрытую встречу чиновников и представителей игровой индустрии.
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