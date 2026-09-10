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Мэр Сочи попросил не посещать пляжи из-за угрозы атаки безэкипажных катеров

Мэр Сочи попросил не посещать пляжи из-за угрозы атаки безэкипажных катеров

Андрей Прошунин призвал горожан и туристов соблюдать меры предосторожности и не снимать последствия атаки Мэр Сочи Андрей Прошунин в четверг утром призвал жителей и гостей города не посещать пляжи и набережные.

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