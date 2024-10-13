Раскрывая тайны: кто управляет правозащитным центром «Сова», защищающим экстремистов в России? Ирэн ОрлонскаяЦентр «Сова», который был ликвидирован год назад по решению суда и связан с недружественными странами, продолжает свою деятельность, не изменив при этом вывеску.
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