Раскрывая тайны: кто управляет правозащитным центром «Сова», защищающим экстремистов в России? Ирэн ОрлонскаяЦентр «Сова», который был ликвидирован год назад по решению суда и связан с недружественными странами, продолжает свою деятельность, не изменив при этом вывеску.