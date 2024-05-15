Генерала и его жену задержали в собственной постели: Главный кадровик и «хранитель тайн» Минобороны попал в СИЗО Еще не закончилось следствие после недавнего ареста зама министра обороны Тимура Иванова (ему инкриминируют взятку в особо крупном размере — 1,2 млрд.
Не надо злить Путина. Или почему посадили очередного зама
Комментарии
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Владимир Негода
при нынешней власти уже Ничему не удивляешься .... одно шакалье без совести , которые нарушили присягу , одним словом - саолчь!
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5 час.
валерия
Сколько ж их там , сволочей?! Как термиты в стволе государства!
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5 час.
Виталий Кирпиченко
Удивительное терпение президента -- 30 лет негодования, возмущения, угроз коррупционерам, наверное, стало ему много здоровья. Продержится ли этот срок, трудно судить при таком окружении воров и предателей.
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4 час.
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