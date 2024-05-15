Не надо злить Путина. Или почему посадили очередного зама

Генерала и его жену задержали в собственной постели: Главный кадровик и «хранитель тайн» Минобороны попал в СИЗО Еще не закончилось следствие после недавнего ареста зама министра обороны Тимура Иванова (ему инкриминируют взятку в особо крупном размере — 1,2 млрд.