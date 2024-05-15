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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Не надо злить Путина. Или почему посадили очередного зама

Не надо злить Путина. Или почему посадили очередного зама

Генерала и его жену задержали в собственной постели: Главный кадровик и «хранитель тайн» Минобороны попал в СИЗО Еще не закончилось следствие после недавнего ареста зама министра обороны Тимура Иванова (ему инкриминируют взятку в особо крупном размере — 1,2 млрд.

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Комментарии
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Владимир Негода
при нынешней власти уже Ничему не удивляешься .... одно шакалье без совести , которые нарушили присягу , одним словом - саолчь!
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5 час.
валерия
Сколько  ж их там , сволочей?!  Как термиты  в  стволе государства!
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5 час.
Виталий Кирпиченко
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