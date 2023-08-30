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Карацев впервые почти за 2 года вышел в третий круг ТБШ

Аслан Карацев обыграл Роберто Карбаллеса Баэну во втором круге US Open – 6:2, 4:6, 6:3, 7:6(4). Россиянин второй раз вышел в третий круг US Open – первый был в 2021-м.

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