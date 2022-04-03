Появилась петиция против строительства Соборной мечети на месте «Кырлая»

«Мы против религиозного объекта такого масштаба в парковой зоне, напротив жилого массива! Нам нужен парк и зеленая прибрежная полоса для отдыха всех людей, всех религий! Место будущей мечети должны выбирать жители Казани!», — говорится в петиции.