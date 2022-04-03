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Появилась петиция против строительства Соборной мечети на месте «Кырлая»

Появилась петиция против строительства Соборной мечети на месте «Кырлая»

«Мы против религиозного объекта такого масштаба в парковой зоне, напротив жилого массива! Нам нужен парк и зеленая прибрежная полоса для отдыха всех людей, всех религий! Место будущей мечети должны выбирать жители Казани!», — говорится в петиции.

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