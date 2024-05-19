Александр Усик рассказал, кому посвящает победу в бою с Тайсоном Фьюри

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO украинец Александр Усик (22-0, 14 KO) высказался о победе раздельным решением судей над обладателем титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом дивизионе британца Тайсоном Фьюри (35-1-1, 24 KO).