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Александр Усик рассказал, кому посвящает победу в бою с Тайсоном Фьюри

Александр Усик рассказал, кому посвящает победу в бою с Тайсоном Фьюри

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO украинец Александр Усик (22-0, 14 KO) высказался о победе раздельным решением судей над обладателем титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом дивизионе британца Тайсоном Фьюри (35-1-1, 24 KO).

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