Театр абсурда
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Театр абсурда

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Терпение жителей Подмосковья, которых мигранты называли «рабами», лопнуло. Теперь придется ответить за всё

Терпение жителей Подмосковья, которых мигранты называли «рабами», лопнуло. Теперь придется ответить за всё

Недавний инцидент, случившийся в Подмосковье, стал той самой последней каплей, после которой терпение у местных жителей окончательно лопнуло.

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