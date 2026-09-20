Терпение жителей Подмосковья, которых мигранты называли «рабами», лопнуло. Теперь придется ответить за всё

Недавний инцидент, случившийся в Подмосковье, стал той самой последней каплей, после которой терпение у местных жителей окончательно лопнуло.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В кокошнике нельзя, а в хиджабе можно: в Питере скандал из-за русских народных костюмов молодоженов
- «Они идейные — и они умеют убивать. И любят убивать. В норах сидели, траву жрали — но выходили и убивали»
- «Автомат, гранаты, дроны будут»: Лукашенко собирает 150-тысячное народное ополчение и зовет белорусов в партизаны
Свежие комментарии
- На Минпрос снизош...
- На Минпрос снизош...
- ЕА На Минпрос снизош...
родители должны отвечать за детей по всей строгости.
Если бы это вдруг-ВДРУГ произошло в пору нашей молодости эх и получили бы они урок воспитания!!!
Всю шоблу которая каталась на ржавом ведре вместе с родственниками надо выслать из России
Самое действенное, это штраф 500 тыс. с родителей
Этой картинке уже лет 5,если не больше.Автор-прими йаду, говно националистическое.