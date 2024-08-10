NYT: Байден оставит преемнику поглощенную войной страну

ВАШИНГТОН, 10 августа, ФедералПресс. Президент Соединенных Штатов Джо Байден оставит преемнику страну, которую поглотит война, и это будет иметь огромные последствия, сообщает американское издание The New York Times.
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